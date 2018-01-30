В Ашхабаде состоялась встреча заместителя премьер-министра Таджикистана Махмадтоира Зокирзода с заместителем премьер-министра, министром сельского и водного хозяйства Узбекистана Зойиром Мирзоевым.

Как сообщает департамент информации МИД РТ, встреча состоялась 29 января в рамках рабочего визита в Ашхабад таджикской делегации для участия в заседании правления Международного Фонда спасения Арала.

Стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. Также состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в области сельского хозяйства, в частности, растениеводства, животноводства и птицеводства.

Участники заседания правления Международного фонда спасения Арала в Ашхабаде обсудят ситуацию в Приаралье, рассмотрят меры по улучшению экологической и социально-экономической обстановки, условий проживания местного населения.

На прошлой неделе в Алматы состоялась Центрально-азиатская конференция по вопросам изменения климата. Тогда зампред Комитета по аграрным и водохозяйственным вопросам нижней палаты парламента Узбекистана Садиржан Джакбаров отметил, что наблюдающееся в мире глобальное потепление еще больше усугубит положение в зоне Приаралья, которая и так страдает от засушливого климата.

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