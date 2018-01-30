Первый культурный форум таджиков Узбекистана состоялся 27 января в Ташкенте под девизом «Поэзия, объединяющая нации», сообщается на сайте tribunezamaneh.com.

В форуме приняли участие поэты и писатели, учителя и лингвисты таджикского языка из разных частей Узбекистана - Ташкента, Самарканда, Сурхондарьи, Кашкадарьи, Ферганы, Навои, Бухоро и Джизака.

Форум открыла руководитель Национального культурного центра таджиков Узбекистана Шарофатбону Джуразода. В качестве ведущего мероприятия выступил поэт Джаъфари Мухаммад. Присутствующие ознакомились с лучшими образцами таджикской поэзии.

Известные таджикоязычные поэты Узбекистана - Абдулло Субхон, Парисо, Дилшода Фарходзод, Асадуллох Шукурзода, Расулбеки Ахмадзод и другие молодые творцы продекламировали свои стихотворения, отмечается в сообщении.

Это мобильное видео начала Первого культурного форума таджиков Узбекистана на своей странице в Facebook разместила поэтесса Парисои Самарканди.