Министр культуры Таджикистана Шамсиддин Орумбекзода направил письмо признательности министру культуры соседнего Узбекистана Бахтиёру Сайфуллоеву по итогам состоявшихся в Душанбе гастролей труппы государственного цирка Узбекистана.

В послании Орумбекзода, как сообщает пресс-центр Минкультуры Таджикистана, отмечается, что сегодня деятели культуры двух государств, в том числе, представители цирка, вносят свою лепту для реализации политики «открытых дверей», начало которой заложили лидеры Узбекистана и Таджикистана – Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон.

с сайта Минкульта РТ

Благодарственное письмо министра культуры Таджикистана также вручено директору творческой группы госцирка Узбекистана, заслуженной артистке Таджикистана Низринисо Алиевой.

Всему составу труппы узбекского цирка, который выступал в Душанбе в течение прошедшего месяца, вручены почетные грамоты, памятные подарки, таджикские сувениры.