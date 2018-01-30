В городе Гулистон Согдийской области завершилась встреча топографических рабочих групп правительственных делегаций Республики Таджикистан и Республики Узбекистан по вопросам делимитации и демаркации таджикско-узбекской государственной границы.

На встрече, которая продолжалась с 24 по 29 января, были обсуждены соответствующие вопросы прохождения линии таджикско-узбекской государственной границы на её оставшихся участках.

По итогам встречи, как сообщает департамент информации внешнеполитического ведомства Таджикистана, был подписан совместный протокол.

Источник «АП» в правительстве Таджикистана сообщил о том, что прошедшие 10 января 2018 года в Душанбе заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и Узбекистаном и Совместной таджикско-узбекской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации государственной границы между двумя государствами были эффективными, плодотворными и многообещающими.

Тогда межправкомиссия двух государств, сопредседателями которой являются премьер-министры Узбекистана Абдулла Арипов и Таджикистана Кохир Расулзода, касаясь вопросов границы, достигла предварительной договоренности о том, что территория, на которой расположена Фархадская ГЭС, будет признана территорией Таджикистана, а сам гидроэнергетический объект – собственностью Узбекистана. Охрану объекта будет осуществлять таджикская сторона, а его техническим обслуживанием будет заниматься Узбекистан.

Правительственные комиссии по вопросам делимитации и демаркации таджикско-узбекской границы были созданы еще в 2000 году. С момента образования таджикскую сторону в комиссии возглавлял секретарь Совета безопасности, узбекскую - первый заместитель премьер-министра.

До 2002 года стороны определились с 84% линии границы, и в октябре того же года главы государств подписали договор о таджикско-узбекской госгранице. Обмен ратификационными грамотами по вступлению договора в силу состоялся в марте 2009 года в Ташкенте.

Спорные вопросы по оставшимся 16% линии границы планировалось разрешить на переговорах в феврале 2012 года. Одним из основных спорных участков границы является находящаяся на территории Таджикистана Фархадская плотина, построенная в 40-х годах прошлого века. Однако 5 лет назад трехдневное заседание сторон завершилось безрезультатно.

После прихода к власти в Узбекистане нового президента Шавката Мирзиеева стороны неоднократно заявляли о готовности возобновить переговоры. В конце прошлого года межправительственные комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и Узбекистаном и Совместную таджикско-узбекскую межправительственную комиссию по вопросам делимитации и демаркации государственной границы возглавили премьер-министры двух государств А. Арипов и К. Расулзода.

По данным госкомитета по землеустройству и геодезии Таджикистана, протяженность таджикско-узбекской границы составляет 1332 км. Из общей протяженности речная граница составляет 105 километров, сухопутная – 1227 км.

Согласовано, подписано и ратифицировано соглашение о делимитации и демаркации общей границы протяженностью около 1240 км. Спорными остаются примерно 93 км таджикско-узбекской границы.

Источник «АП» в правительстве страны отметил, что скорее всего Ташкент и Душанбе поставят точку в вопросе демаркации и делимитации госграницы двух государств в ходе ожидаемого в начале весны государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан.

Между тем, согласно сообщению МИД Таджикистана, 29 января 2018 года в городе Ашхабад, в рамках рабочего визита делегации Республики Таджикистан во главе с заместителем премьер-министра Республики Таджикистан Махмадтоиром Зокирзода для участия в заседании правления Международного Фонда спасения Арала, состоялась его встреча с заместителем премьер-министра, министром сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан Зойиром Мирзоевым.

В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в области сельского хозяйства, особенно растениеводства, животноводства, птицеводства и обмен опытом в этих сферах.

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