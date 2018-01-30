В «АП» поступило открытое письмо дольщиков строительства двух многоэтажных домов по улице Рудаки, 159 и 161, на имя президента РТ Эмомали Рахмона (приводится ниже), в котором они просят его вмешательства для разрешения вопроса возвращения денег, вложенных в строительство домов, либо выполнения условий договора по завершении строительства.

История вопроса

Как рассказала «АП» законный представитель дольщиков строительства Мадина Отабоева, на основании постановления тогда еще председателя Душанбе М.Убайдуллоева за № 439-1 от 18.09.2014 и №399-9 от 08.09.2015 ООО «Эъмор» был выделен земельный участок площадью 1 тыс. 972 квадратных метра и выдано разрешение на строительство одного 10-этажного блока и одного 12-этажного блока по улице Рудаки, 159 и 161.

По ее словам, ООО «Эъмор» в ноябре 2015 года заключило договор с Каримом Мухамедшоевым, на которого возлагалось строительство данных объектов, а также представление интересов ООО «Эъмор» при привлечении дополнительных инвесторов, заключении с ними договоров от имени фирмы.

- Строительство началось в том же году, - говорит Отабоева. - Одновременно привлекались дольщики строительства, которые вкладывали свои средства и заключали договоры как в 2015, так и в 2016 году. Строительство по неизвестным причинам велось медленно. Выразив недовольство, ООО «Эъмор» обратилось в Экономический суд города Душанбе с исковыми требованиями отзыва доверенности, выданной Мухамедшоеву, и прекращения с ним договора на дальнейшее строительство указанных домов.

Отабоева говорит, что судебные разбирательства по данному вопросу продолжались практически весь 2017 год и в январе 2018 года суд вынес решение. Согласно этому решению договор с Каримом Мухамедшоевым на долевое участие в строительстве был аннулирован, но его доверенность на привлечение инвесторов продолжает иметь законную силу.

- Но здесь остается непонятным другое: суд своим решением аннулировал сорок семь договоров, заключенных между гражданами и Каримом Мухамедшоевым, то есть признал утратившими свою юридическую силу. А вот семнадцать договоров оставил без изменений.

Вкладчики Asia-Plus

И как нам с этим дальше жить?!

Нам удалось узнать и мнения вкладчиков в строительство домов по улице Рудаки 159 и 161.

По словам Марьям Ризоевой, она с мужем долгие годы, не имея своего жилья, копила деньги. Узнав о выгодных ценах, женщина решила сделать подарок мужу и вложила все накопленные деньги и даже смогла убедить сестру своего мужа тоже вложить деньги в строительство, чтобы приобрести жилье.

- Узнав о строительстве дома рядом с Аграрным университетом, я поверила. Карим Мухамедшоев был убедительным; он сказал, что один квадрат в новостройке стоит $500. Я заключила договор о долевом участии в строительстве с Каримом Мухамедшоевым, нотариально заверили его. Отдали вместе с сестрой мужа в общем $53 700. Мы два года ждем завершения строительства, но, увы, этого не произошло. Муж, узнав о моем вложении в это строительство, поначалу ничего не сказал, но после начала судебных тяжб в моей семье каждый день происходят скандалы именно по этому поводу.

По словам Ризоевой, вместе с другими дольщиками они были в столичной мэрии.

- Нас принял зампред Джумазода. Нас было более тридцати человек. Он выслушал каждого и пообещал, что вопрос найдет свое решение и никто не останется без жилья, в строительство которого вложил деньги. Но когда это произойдет и где гарантии? Я устала от постоянных скандалов в своей семье. Пусть либо вернут деньги, либо достроят дом и вернут нам «квадратуру», в которую мы вложились, - сетует Марьям Ризоева.

Другой дольщик строительства, Латып Мирзоев, говорит, что у него семеро детей и он уже второй год живет на съемной квартире.

- Официально договор с Каримом Мухамедшоевым заключала моя супруга, - говорит Мирзоев. – $39 тысяч, в сомони. Эти деньги Мухамедшоеву я отдавал лично в руки, и это подтверждено квитанциями. Мы планировали, вложив деньги, получить жилье в 125 кв. метров, по $550 за один квадратный метр. После приостановления строительства в начале прошлого года начались судебные тяжбы, и строительство было полностью приостановлено. Не знаю точных причин, но по строительству другого объекта Карим Мухамедшоев был задержан правоохранительными органами и сейчас находится в следственном изоляторе, и якобы он уже получил срок и отбывает наказание. Тогда суд проводил очные ставки с ним, и он подтвердил, что брал у меня деньги для участия в строительстве. У меня большая семья, и я нахожусь в безвыходной ситуации, - говорит Мирзоев.

Нахождение Карима Мухамедшоева под следствием подтвердила и Бибихоним Муродова, вложившая $19 тыс. своих сбережений.

- После развода с мужем я осталась с тремя несовершеннолетними детьми без своего жилья, - говорит собеседница. – Я поверила Мухамедшоеву, согласно договору вложила свои сбережения, чтобы получить 48 квадратных метров жилья. В ООО «Эъмор» нам заявили, что все претензии мы можем предъявлять Кариму Мухамедшоеву. Но как быть, если он находится в СИЗО? Где справедливость?

Тем временем ООО «Эъмор» строительство пока не возобновляет. Как суд, так и представители ООО «Эъмор» перенаправляют граждан к Кариму Мухамедшоеву, который, по их словам, находится под следствием. Так граждане, вложившие свои деньги в строительство, остались ни с чем.

На днях долевые участники строительства решили через «АП» обратиться с открытым письмом к президенту страны Эмомали Рахмону.

Далее приводим полный текст открытого письма.

Открытое письмо Президенту РТ Эмомали Рахмону

Глубокоуважаемый основоположник мира и национального единства, Лидер нации, господин Президент!

К Вам обращаются граждане Таджикистана, как к гаранту наших конституционных прав и свобод, и мы просим Вашего вмешательства.

На основании решения председателя г.Душанбе ООО «Эъмор» в 2015 году заключило договор о долевом участие в строительстве с Каримом Мухамедшоевым и выдало ему доверенность для привлечения дополнительных инвесторов (дольщиков) к строительству.

По доверенности Карим Мухамедшоев заключил договоры с более чем семьюдесятью гражданами о долевом участии в строительстве. Все договоры между Мухамедшоевым и дольщиками заверялись в нотариальных конторах столичных районов. Мухамедшоев на основании договоров взял у дольщиков суммы от десяти до 250 тысяч долларов США, в общей сложности сумма вложений граждан составила свыше одного миллиона долларов США.

В период с 2015 до конца 2016 года был заложен фундамент, возведен цокольный этаж. По причине невыполнения работ в установленные сроки ООО «Эъмор» подало иск в Экономический суд города Душанбе об аннулировании договора о долевом участии в строительстве с Мухамедшоевым, аннулировании предоставленной ему доверенности, а также об аннулировании договоров со всеми другими гражданами, с которыми Мухамедшоев заключил договоры о долевом участии.

Экономический суд города Душанбе 10 января 2018 года вынес решение о частичном удовлетворении иска ООО «Эъмор».

Из вынесенного Душанбинским городским экономическим судом решения следует, что большая часть граждан, вложивших свои деньги в строительство в надежде получить жилые площади в этой новостройке, осталась ни с чем. Практически все дольщики строительства вложили деньги, которые копили годами.

После изучения этого решения суда, нас мучает один вопрос: почему суд нарушает принцип равноправия, гарантированный не только действующими нормативно-правовыми актами, но и Конституцией и международными актами, ратифицированными Таджикистаном. Деньги вкладывали все дольщики, но почему суд решил, что только у семнадцати вкладчиков договоры имеют юридическую силу, а у остальных нет?

Непонятно и другое - по каким критериям заместитель председателя Экономического суда города Душанбе Хусрав Рахимзода давал юридическую оценку и как была определена грань между договорами граждан.

Наряду с этим, согласно судебному решению доверенность, выданная ООО «Эъмор» Кариму Мухамедшоеву не аннулирована, и, соответственно, это означает, что все правоотношения граждан с ООО «Эъмор» остаются в силе. Выходит, что ООО «Эъмор» не освобождено от ответственности разделять долю граждан по отношению к незаконченному строительству по улице Рудаки, 159 и 161, и все расходы по строительству неоконченного объекта (сделанные на настоящий момент строительные работы) лежат на дополнительных инвесторах, то есть тех гражданах-вкладчиках, чьи договоры были аннулированы.

Сейчас большинство из нас живет в съемных квартирах, у родственников, знакомых и друзей. Сложившаяся ситуация стала причиной раздоров и конфликтов во многих семьях. Накопленные за многие годы деньги ушли в никуда.

Сложившаяся ситуация вынудила нас обратиться к Вам, многоуважаемый Лидер нации Эмомали Рахмон, и наша единственная надежда на Вас. Просим Вас помочь нам в разрешении данной ситуации и посодействовать в возвращении наших денежных средств или выдаче нам жилья на объекте, в который мы вложили свои накопленные годами деньги.

Дольщики строительства домов по улице Рудаки 159 и 161 (всего 28 подписей)

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