Мэрия cтолицы просит автолюбителей не препятствовать работе городских коммунальных служб в связи со снегопадом и не чинить препятствия работе снегоуборочной техники, припарковывая авто в неположенном месте.

В обращении к жителям, размещенном на сайте столичной мэрии, администрация города призывает водителей не оставлять машины на обочинах дорог, особенно на остановках общественного транспорта.

По данным гидрометеорологической службы Таджикистана, в период с 30 по 31 января, в связи с сохранением холодного сибирского циклона, на автомагистралях ожидается гололедица, снежный накат, которые усложнят движение автотранспортных средств.

Ожидаемые морозы могут также повлиять на работу предприятий связи, энергетических и коммунальных служб, отмечается в сообщении КЧС.

30 января по 2 февраля местами туман, на автодорогах ухудшение видимости.

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