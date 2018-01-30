Узбекистан занял третье место в списке стран, в которых наиболее выгодно добывать криптовалюту (виртуальную валюту). Для оценки использовались средние затраты на электроэнергию, необходимые для добычи одной единицы виртуальной валюты биткоин. Рейтинг опубликовало издание International Business Times.

Добыча одного биткоина в Узбекистане, согласно оценке экспертов издания, обойдется в $1790. Меньше потребуется только жителям Тринидада и Тобаго – $1190 и Венесуэлы - $531. В Казахстане добыча биткоина будет стоить $2835, в Турции - $4984, в Иране - $3217, в России - $4675, в США - $4758, в Китае - $3172. Самая дорогая для майнинга страна - Южная Корея, где добыча одного биткоина обойдется в $26.170. Курс биткоина на момент подготовки этого материала составляет $11.403.

Всего в рейтинг вошли 115 государств, Кыргызстан, Туркменистан и Таджикистан в нем отсутствуют.

Добыча или майнинг виртуальной валюты – это способ выпуска биткоинов, которые начисляются в качестве вознаграждения за решение майнером определенных математических задач с помощью оборудования. Раньше заниматься майнингом можно было на обычном компьютере, но теперь, как пишет Insider.pro, из-за высокой конкуренции необходима специальная аппаратура.

Такая система добычи виртуальной валюты не имеет центрального администратора, не может управляться государством или частным лицом. Все транзакции в системе публичны, однако участники сохраняют свою анонимность благодаря отсутствию персонификации владельцев сетевых адресов компьютеров.

Главным ресурсом для майнинга является электричество. Между тем, Узбекистан многие годы страдает от дефицита электроэнергии. Как неоднократно писала «Фергана», в городах и селах страны периодически прекращают подачу электроэнергии, нередко - на несколько часов. Ситуация ухудшается в холодное время года – из-за необходимости обогревать жилье. Производимой в республике и даже закупаемой за рубежом электроэнергии не хватает, чтобы удовлетворить потребности населения, так что о майнинге в этой стране говорить всерьез не приходится.