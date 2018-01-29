В ближайшее время отличники столичных школ и профессионально-технических учебных заведений начнут получать стипендии мэра города Душанбе Рустама Эмомали. Размер стипендии – 250 сомони ежемесячно. В список вошли 200 учащихся школ и студентов средне-профессиональных учебных заведений таджикской столицы.

Замглавы города Душанбе Мавсума Муинзода сообщила, премия была учреждена в рамках проведения Года молодежи в Таджикистане в прошлом, 2017, году для поддержки и поощрения отличившихся в учебе и создания условий для активного участия подрастающего поколения в общественных делах.

На получение стипендии претендовало много учащихся, всем им пришлось пройти через конкурс. «Мы организовали комиссию, она провела конкурс в два этапа среди школьников и студентов, а его результаты, которые подписаны мэром, будут доступны на сайте управления образования города Душанбе по адресу www.dushanbemaorif.tj», - сказала Муинзода.

К кандидатам для участия в конкурсе были основные требования - отличные оценки, примерное поведение и активная общественная деятельность в школьных организациях и Союзе молодежи Таджикистана.

Сам конкурс был проведен по учебным предметам в виде тестирования в центре компьютерных технологий города Душанбе под видеонаблюдением. В список-200 вошли его победители, чьи имена будут обнародованы на сайте управления образования столицы, отметила заместитель Рустама Эмомали.