Посольство Таджикистана в России установило личности всех шестерых пострадавших при пожаре в подмосковном Красногорске граждан Таджикистана. Двое из них - трехлетний Асадбек Чориев и 23-летняя Парвина Рузимаматова находятся в больнице: их состояние оценивается, как крайне тяжелое, сообщили «АП» в пресс-службе Посольства Таджикистана в РФ.

«Не со всеми родственниками пострадавших установлена связь, в связи с чем, мы пока не можем назвать имена погибших», - сообщили в таджикском диппредставительстве.

В посольстве отметили, что представительство Министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан в Российской Федерации выясняют все обстоятельства происшествия.

28 января в полдень загорелась квартира в многоэтажном доме в подмосковном Красногорске. Площадь пожара составила 50 кв. м. Возгорание было ликвидировано в 13.55 мск. К тушению пожара привлекли 44 человека личного состава и 13 единиц техники.

Погибли четверо: двое взрослых и двое детей. Отец и двое детей выпрыгнули из окна с шестого этажа, их госпитализировали в тяжелом состоянии. Позднее мужчина умер в больнице. Женщина отравилась угарным газом и погибла. Тело одного ребенка нашли в сгоревшей квартире.

Трое пострадавших - женщина и двое детей были доставлены в городскую больницу Красногорска. Одни ребенок умер. Пострадавшие находятся в крайне тяжелом состоянии. Поздно вечером стало известно, что в больнице скончался ещё один ребёнок.

Обстоятельства случившегося выясняются. По некоторым сведениям, в квартире взорвался газовый баллон.

Известно, что звонок на телефон дежурного поступил в 12:50. Спустя 50 минут пожар удалось локализовать. Из дома были эвакуированы 135 человек.

Очевидцы также рассказывают, что пожарным сложно было подъехать к 12-этажному дому из-за припаркованных машин. Они были вынуждены подъехать к соседнему дому, а затем уже бежали к подъезду дома с загоревшейся квартирой.

Власти городского округа Красногорск обещают разобраться с причинами пожара. И помочь всем, кому после этого пожара, нужна помощь.

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