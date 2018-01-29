Мощные ливни вызвали наводнение в Париже, уровень воды в Сене поднялся более чем на пять метров - в три раза выше нормы, сообщает CA-News.

Причиной наводнений во французской столице и ее пригородах стали обильные дожди, не прекращающиеся здесь с прошлой недели. В городе затоплены набережные и целые кварталы, закрыты несколько станций метро. Прекращено речное сообщение.

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Как сообщает Reuters со ссылкой на главу парижской полиции Мишеля Дельпюэша, во французском регионе Иль-де-Франс, который включает в себя Париж и его ближайшие пригороды, около 1,5 тыс. человек были эвакуированы из-за наводнения.

В Лувре закрыт для посещений нижний уровень - отдела восточных искусств музея.

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