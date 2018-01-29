13:57, сегодня Автор: Мавлюда Рафиева, специально для Asia-Plus

Суд Исфары приговорил к 5 годам лишения свободы 27-летнего жителя города Джамолиддина Низомадиннова за членство в террористическо- экстремисткой организации «Джамаат Ансуруллах».

Источник «АП» в суде отметил, что суд признал Низомаддинова виновным по ст. 307 (Организация деятельности экстремистской организации) УК РТ и приговорил к заключению с отбывание наказания в колонии усиленного режима.

«Осужденный в апреле 2011 года, находясь в трудовой миграции в России, по призыву активных членов организации «Джамаат Ансуруллах» Шавката Алимова и Эхсонбоя Бобоева (Кори Эхсон), стал поддерживать идеи данной организации и добровольно вступил в ее ряды. До момента задержания – 28 августа 2017 года – он продолжал свою деятельность в данной террористическо- экстремисткой организации», - сообщил источник.

Летом прошлого года Низомаддинов был задержан сотрудниками РОБОП МВД РТ в Согдийской области.

Деятельность «Джамаат Ансуруллах» на территории Таджикистана признана незаконной решением Верховного суда РТ от 3 мая 2012 года.

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