Работы по поиску радиоактивного сырья в Таджикистане ведутся не в целях возобновления добычи урана, а в целях изучения запасов полезных ископаемых в недрах страны. «Это не означает, что мы вернемся к добыче урана», - сказал начальник Главного управления геологии при правительстве Таджикистана Заробиддин Файзуллозода сегодня на пресс-конференции в Душанбе.

«Переработка урана на территории Таджикистана активно велась при Советском Союзе. Работы по его поиску в Таджикистане после приобретения независимости начались в 2012 году. Этими работами неоднократно интересовалось Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)», - сообщил он.

В конце 2014 года представители МАГАТЭ побывали в республике и «ознакомились с проектными показателями проведения геологоразведочных работ по таджикским объектам радиоактивного сырья».

По данным таджикских геологов, на территории республики существует несколько площадей, где можно вести геологоразведку радиоактивного сырья.

Напомним, добыча урана в северном Таджикистане была начата в годы Второй мировой войны. Горно-химический комбинат номер 6 (так называлось предприятие по добыче и переработке урановых руд) был создан в таджикском городе Чкаловск в 1945 году. Именно здесь был добыт и переработан уран для первой советской атомной бомбы.

По мере истощения местных рудников сырье для переработки завозилось из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и других республик СССР. Добыча урана в регионе была прекращена в 80-х годах прошлого века.

Согласно «Второму обзору результативности экологической деятельности Таджикистана», который подготовила Европейская экономическая комиссия ООН, в неохраняемых объектах на севере Таджикистана в настоящее время находятся 54,8 млн. тонн отходов, оставшихся после эксплуатации старых урановых рудников. В общей сложности, они занимают территорию в 180 гектаров.

По данным Комиссии, несколько хранилищ расположены вблизи Худжанда - второго по величине города страны. Крупнейшая же свалка, на которой находятся около 12 млн. тонн радиоактивных отходов, находится в городе Табошар к северу от Худжанда (Согдийская область).

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