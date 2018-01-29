По последним данным, пострадали шесть человек — граждане республики Таджикистан, из них два человека погибли на месте пожара, еще двое в лечебном учреждении, сообщает РИА «Новости».

28 января в полдень загорелась квартира в многоэтажном доме по адресу Южный бульвар, дом 6 в подмосковном Красногорске, сообщается на сайте КрасногорскOnline.

В МЧС сказали, что площадь пожара составила 50 кв. м. Возгорание было ликвидировано в 13.55 мск. К тушению пожара привлекли 44 человека личного состава и 13 единиц техники.

По последним данным, погибли четверо: двое взрослых и двое детей. Отец и двое детей выпрыгнули из окна с шестого этажа, их госпитализировали в тяжелом состоянии. Позднее мужчина умер в больнице. Женщина отравилась угарным газом и погибла. Тело одного ребенка нашли в сгоревшей квартире.

Трое пострадавших - женщина и двое детей были доставлены в городскую больницу Красногорска. По сообщению Минздрава Московской области, пострадавшие находятся в крайне тяжелом состоянии. Поздно вечером стало известно, что в больнице скончался ещё один ребёнок.

Обстоятельства случившегося выясняются. По некоторым сведениям, в квартире взорвался газовый баллон.

Известно, что звонок на телефон дежурного поступил в 12:50. Спустя 50 минут пожар удалось локализовать. Из дома были эвакуированы 135 человек.

Очевидцы также рассказывают, что пожарным сложно было подъехать к 12-этажному дому из-за припаркованных машин. Они были вынуждены подъехать к соседнему дому, а затем уже бежали к подъезду дома с загоревшейся квартирой.

Власти городского округа Красногорск обещают разобраться с причинами пожара. И помочь всем, кому после этого пожара, нужна помощь.

С посольством Таджикистана в России "АП" пока не удалось связаться, однако источник в экстренных службах региона сообщил РИА «Новости», что организовано взаимодействие с посольством Таджикистана.

МК.ру сообщает, что следователи возбудили уголовное дело после гибели четырех человек при пожаре в Красногорске по ч.3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По данным следствия, в квартире проживали девять уроженцев Таджикистана, из них трое - дети. Законность их проживания в России проверяется. В результате пожара на месте погибли женщина и ребенок, впоследствии мужчина и его несовершеннолетний сын также скончались.

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