Первый заместитель лидера правящей в Таджикистане Народной демократической партии Таджикистана Саидмурод Фаттохзода сегодня принял делегацию Коммунистической партии Китая во главе с начальником Центра по изучению партийных документов при ЦК КПК Лэн Жуна.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы активизации сотрудничества партий, хода реализации протокола о сотрудничестве между НДПТ и КПК, подписанного в 2011 году, сообщил «АП» пресс-секретарь НДПТ Усмон Солех.

По его словам, стороны обсудили вопросы, связанные с установлением контактов между исследовательскими партийными институтами, и поддерживать связи на разных уровнях, в частности в деле работы с молодежью и гуманитарной сфере.

Делегация КПК сегодня также проведет встречи с активистами НДПТ, руководством Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана.

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