Вечером в воскресенье, 28 января, в Ташкент из КНР вернулась олимпийская сборная Узбекистана по футболу U-23, сообщает CA-News.
В Ташкентском международном аэропорту имени Ислама Каримова футболистов в торжественной обстановке встретили родные и близкие, представители министерств и ведомств, артисты и певцы, работники средств массовой информации, спортивные болельщики, сообщает uzreport.uz.
В праздничном мероприятии, прошедшем в гостинице "Узбекистан", футболистам были вручены подарки от Президента Узбекистана - ключи от автомашин "Малибу".
Напомним, что олимпийская сборная Узбекистана по футболу U-23 одолев сборную Вьетнама в финальном матче, впервые в истории выиграла чемпионат Азии.
Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus
Авторизуйтесь, пожалуйста
Umma2 часа назад
Igrali energichno, ya smotrel igru s sbornoy koree oba komanda igrali otchayno v itoge uzbekistanci viigrali 4-1
Читатель-болельщик4 часа назад
Замечание к заглавию: не юношеская сборная (16 лет), а молодежная сборная (U23).
Молодцы Узбекистанцы! Они уже в третий раз завоёвывают титул чемпионов Азии по футболу.
Первый раз в 1994 году национальная сборная стала чемпионом Азии по футболу.
Второй раз в 2012 году, юношеская команда (16 лет).
Вот теперь в третий раз молодежная сборная.
Искренне поздравляем! Демонстрировали хороший зрелищный футбол. Главное - оживили футбол в Центральной Азии, вернули болельщиков на стадионы и экраны телевизоров. Мы восхищены вдохновенной игрой.
Желаем 30 января победу и "Насафу" и "Пахтакору".
Ох, как оказывается восхитительно, и благодарно встречали футболистов вчера в 24 часа ночи. Там же каждому подарили автомобили белого цвета узбекского производства. Увидев все это по телевидению сегодня утром, слезы подступили к горлу. Какой же все-таки большой разрыв в развитии между нами - соседями и братскими странами.
Болельщик.
Вниманию редакции "АП": Вы стали часто допускать ошибки, неточности, опечатки на "ровном месте". Это не внимательность? или же кто-то из вас сознательно подставляет кого-то из вас же? Создается впечатление, что у вас не здоровая морально-психологическая обстановка. Вы, очевидно, постепенно утрачиваете завидное единство команды азиатов. Это беспокоит. Обратите на это внимание, пожалуйста. Ваши публикации должны быть безупречными во всех отношениях. Потому, что сайт «АП» читают по всему СНГ, везде и повсюду. Материалы перепечатывают, цитируют и т.д.
Примите сказанное как искреннее замечание вашего постоянного местного читателя. Спасибо!
Хуршед6 часов назад
Вот это я понимаю