Глава Хатлонской области Давлатшо Гулмахмадзода провел выездной прием граждан в городе Сарбанд.

Главу области сопровождали руководители правоохранительных органов, главы госуправлений и областных госучреждений. В ходе встреч к главе области обратились жители города с различными просьбами. В основном, поднимали вопросы водоснабжения и ремонта автодорог. Кроме того, жители попросили руководство поддерживать проекты создания малых учебно-производственных предприятий по производству адраса и ковров.

Гулмахмадзода поручил управлениям госимущества и поддержки предпринимательства области оказать помощь в подготовке проекта и бизнес-плана.

«Работайте с предпринимателями и окажите помощь в подготовке проектов, предложите в Госкомимущество страны не одно-два, а десятки проектов. Правительство страны выделило средства для поддержки предпринимателей и этим необходимо воспользоваться», - добавил глава области.

Гулмахмадзода также выразил обеспокоенность ростом преступлений среды молодежи и женщин города, и поручил руководству Сарбанда анализировать каждый случай, выяснить причины и работать над этим.

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