В нынешней олимпиаде, которая пройдет в Пхенчхане, таджикские спортсмены участие не примут. Это связано с тем, что наши спортсмены не набрали необходимое количество баллов и не получили квоты.

Как сообщил 26 января на пресс-конференции в Душанбе генеральный секретарь НОК МухаммадшоАбдуллоев, обычно спортсмены попадают на Олимпиаду по зимним видам спорта, набрав определенное количество очков и пройдя квалификацию.

«Кроме того, принять участие в Играх можно при наличии квоты, которая предоставляется международной Федерацией лыжных видов спорта. Для получения квоты есть определенные требования: у спортсмена должно быть порядка 140 очков в сумме заработанных им за год на различных соревнованиях», - сообщил Абдуллоев.

По его словам, в 2017 наши спортсмены прошли подготовку, со стороны ассоциации лыжных видов спорта были обеспечены необходимой экипировкой международного стандарта и должны были принять участие в более 50 различных соревнованиях в слаломе и гигант слаломе.

«К настоящему времени наши спортсмены смогли принять участие только в 33 из них, 18 стартов были отменены организаторами соревнований в связи с неблагоприятными погодными условиями. В этой связи наши спортсмены не смогли набрать необходимое количество баллов», - сообщил Генсек НОК РТ. По его словам, 22 января был опубликован рейтинг-лист спортсменов, допущенных к зимним олимпийским играм и лучший из наших спортсменов смог набрать 149,5 баллов, ему не хватило 10 баллов.

Абдуллоев также сообщил, что сейчас решается вопрос участия в Олимпиаде двух таджикистанских паралимпийцев.

«Мы не теряем надежды, что они смогут набрать необходимое количество баллов и завоюют путевки для участия в Зимних параолимпийских играх. Участие паралимпийцев в квалификационных соревнованиях также финансируется со стороны Ассоциации лыжных видов спорта», - сказал он.

Олимпиада мира

На зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане будет разыграно рекордное количество золотых медалей, а именно 102. Об этом 26 января на пресс-конференции в Душанбе сообщил поверенный в делах посольства Республики Корея в РТ Ли Вучёл. По его словам, Олимпийские игры в Пхенчхане, станут самыми масштабными, в них примут участие 2900 спортсменов из 90 стран мира.

Дипломат особо отметил факт потепления отношений между Югом и Севером Кореи.

«Следует отметить то, что в прошлом году Северная Корея провела ракетные запуски и ядерные испытания. Весь мир переживал из-за возможности начала ядерной войны. Но, к счастью, после долгих переговоров между Югом и Севером, КНДР решила принять участие в Олимпиаде в Пхенчхане. И благодаря такому решению, данные Олимпийские игры стали играми мира, а также будут способствовать снижению напряженности на Корейском полуострове», - отметил Ли Вучёл.

Напомним, 20 января Международный олимпийский комитет принял решение об участии спортсменов из КНДР в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане. По данным МОК, Северная Корея будет представлена в пяти видах спорта. При этом делегацию из Пхеньяна объединят с южнокорейской — атлеты двух стран выступят под единым флагом Корейского полуострова на Параде наций во время церемонии открытия Игр. МОК также пошёл на беспрецедентный шаг и разрешил сформировать двум странам единую женскую сборную по хоккею.

Также ожидается выступление северокорейского оркестра в южной Корее, отправка группы поддержки (230 человек), участия демонстрационной команды по тхэквандо (30 человек).

Стоит отметить, что об участии северокорейских спортсменов впервые стало известно в конце прошлого года. Лидер КНДР Ким Чен Ын в своем новогоднем обращении к населению, которое прозвучало по Центральному телевидению страны, заявил, что Корейская Народно-Демократическая Республика собирается направить свою сборную в южнокорейский Пхенчхан для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года, добавив при этом, что стране необходимо улучшать взаимоотношения с соседней республикой.

Открытие Олимпийских игр

Главным местом предстоящего мероприятия, где планируется провести церемонии открытия и закрытия игр, станет «Олимпийский стадион Пхёнчхан». Среди прочих объектов следует отметить такие, как лыжный центр «Альпензия», центр прыжков с трамплина «Альпензия», центр биатлонных состязаний «Альпензия», горнолыжная база «Ёнпхён» и другие.

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Спортсмены будут состязаться в семи видах спорта, в рамках которых есть отдельные дисциплины, в частности, биатлон, бобслей, кёрлинг, хоккей, лыжный спорт, санный спорт, коньковый спорт.

В 2018 году в программу Олимпиады МОК включил новые дисциплины: биг-эйр (сноубординг), масс-старт (конькобежный спорт), дабл-микст (керлинг) и командные состязания (горнолыжный спорт). Из программы убрали соревнования в параллельном слаломе в сноуборде среди мужчин и женщин.

Столица Олимпиады

Дорога южнокорейского Пхенчхана к статусу столицы Олимпийских игр не была легкой. Город ждал этого больше 15 лет: в 2003 году за право принять зимние Игры-2010 он проиграл канадскому Ванкуверу. В 2006-м в борьбе за Олимпиаду-2014 удача улыбнулась российскому Сочи. И только с третьего раза — в июле 2011 года — корейцы увидели табличку «PYEONGCHANG 2018» в руках президента МОК Жака Рогге. Кстати, сейчас эта табличка хранится в городском музее, посвященном подготовке к Олимпиаде.

Последний раз республика Корея принимала Летние Олимпийские игры, которые проходили в Сеуле в 1988 году.

Эмблема

Официальная эмблема мероприятия представляет собой четыре прямые линии, соединенные в виде незавершенного квадрата. Каждая из этих линий символизирует три гармоничных элемента: небо, землю и человека. Второй символ выполнен в форме пятиконечной звезды, символизирующей две зимние стихии – снег и лед. Примечательно, что в логотипе Одимипиады-2018 использованы традиционные для Южной Кореи цвета, такие как желтый, черный, синий, красный и зеленый.

Талисманы

Тигрёнок Сухоранг

В качестве талисмана зимних Олимпийских игр 2018 в Пхёнчхане организаторы выбрали белого тигра по имени Сухоранг, который в корейской мифологии и культуре является символом доверия, силы и защиты. Традиционно также считается, что тигр символизирует форму корейского полуострова. Белый цвет талисмана должен вызывать ассоциации со снегом и льдом зимней Олимпиады-2018. В названии талисмана зашифрован смысл: sooho – переводится как «защита» (спортсменов, зрителей, участников Олимпиады), а rang означает «тигр».

Медвежонок Бандаби

Талисманом Паралимпиады-2018 стал азиатский черный медведь по имени Бандаби, символизирующий силу воли и смелость. Имя талисмана восходит к корейскому слову «пандаль», что означает «полумесяц» на груди мишки, а последний слог означает «празднование игр». Также азиатский черный медведь является знаком провинции КангВон, в которой находится олимпийский Пхенчхане.

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском городе Пхенчхан с 9 по 25 февраля 2018 года.

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