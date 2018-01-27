Правительственная комиссия рассмотрит вопрос погашения долга ООО «ТочикАзот» по зарплате в размере 2,5 млн. сомони.

«ООО «Азот» города Сарбанд задолжало своим 266 рабочим 2,5 млн. сомони. По этому вопросу создана правительственная комиссия, которая рассматривает вопрос о погашении долга по заработной плате, поскольку все объекты «Азот» являются собственностью правительства страны», сообщили в Управлении инспекции по надзору за трудом и занятностью населения по Хатлонской области.

Следует отметить, что этот долг предприятия перед сотрудниками образовался до его преобразования в СП.

По данным источника, это почти половина всей суммы долга по заработной плате по Хатлонской области.

«По состоянию на 1 декабря 2017 года долг по заработной плате в Хатлонской области составлял 4,8 млн. сомони. Около 71% общей суммы долга - это долги промышленных предприятий», - сообщил источник.

Предприятие «Точик Азот» – одно из крупнейших по производству минеральных удобрений в Таджикистане - встало из-за того, что была прекращена подача природного газа из Узбекистана.

В 2016 году предприятие было преобразовано в СП «Нурихои Осиё» на основе двухсторонней договоренности с ООО «Хэнань Чжун-Я Холдинговая Группа» (Китай), которое намеревалось перевести работу предприятия на уголь и вложить в ближайшие три года $360 млн. в модернизацию и введение в эксплуатацию. Тогда сообщалось, что предприятие начнет работу весной 2018 года.

Ранее 75% предприятия «Точик Азот» принадлежали украинскому миллиардеру Дмитрию Фирташу, 20% - была доля правительства Таджикистана и 5% акций принадлежали Хайрулло Саидову, сыну осужденного известного предпринимателя Зайда Саидова. Однако экономический суд Хатлонской области 23 июня 2014 года национализировал предприятие.

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