Мэрия Душанбе определила место для столичного зоопарка, а также для приюта бездомных животных.

Об этом 26 января на пресс-конференции сообщил первый заместитель мэра Махмадсаид Зувайдзода.

По его словам, зоопарк перенесут на территорию вблизи рынка «Корвон». Там же рядом с новым зоопарком выделено место для создания приюта для бездомных животных.

«Зоопарк будет перенесен в соответствии с новым генеральным планом города Душанбе», - подчеркнул он.

Зувайдзода отметил, что для приюта бездомных животных выделено 6 соток земли.

«В ближайшее время начнутся работы по возведению зоопарка на новом месте. Для приюта бездомных животных по распоряжению мэра выделено 6 соток земли. Расположение зоопарка и приюта выбрано и согласовано на предмет соответствия экологическим нормам, чтобы не нанести вред окружающей среде», - сказал он.

Душанбинский зоопарк был создан в 1961 году. Он расположен в центральной части правобережья города на проспекте имени Исмоили Сомони, возле реки Душанбинка. Сегодня в зоопарке содержится 130 видов животных. Зоопарк Душанбе с 2007 года является членом Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕРАЗА) и поддерживает постоянную связь между зоопарками стран СНГ и Балтии, а также с Германией, Польшей, Чехией, Словакией, Болгарией.

Напомним, что в июне 2017 года активные жители столицы обратились с открытым письмом к мэру Душанбе Рустаму Эмомали с просьбой остановить негуманное уничтожение животных на улицах города. Отмечалось, что "чисткой" в ночное время занимаются коммунальные службы города.

По утверждению активистов, животные жестоко отстреливаются и избиваются до смерти дубинками и железными подручными средствами. Также активисты попросили Рустама Эмомали помочь решить вопрос о выделении участка под строительство приюта для бездомных животных.

Мэрия Душанбе откликнулась на обращение жителей столицы и сообщили, что председатель города Рустами Эмомали ознакомился с обращением и поручил соответствующим структурам, в том числе коммунальным службам города, изучить и рассмотреть в кратчайшие сроки вопрос решения данного вопроса.

Об этом 26 января на пресс-конференции сообщил первый заместитель мэра Махмадсаид Зувайдзода.

По его словам, зоопарк перенесут на территорию вблизи рынка «Корвон». Там же рядом с новым зоопарком выделено место для создания приюта для бездомных животных.

«Зоопарк будет перенесен в соответствии с новым генеральным планом города Душанбе», - подчеркнул он.

Зувайдзода отметил, что для приюта бездомных животных выделено 6 соток земли.

«В ближайшее время начнутся работы по возведению зоопарка на новом месте. Для приюта бездомных животных по распоряжению мэра выделено 6 соток земли. Расположение зоопарка и приюта выбрано и согласовано на предмет соответствия экологическим нормам, чтобы не нанести вред окружающей среде», - сказал он.

Душанбинский зоопарк был создан в 1961 году. Он расположен в центральной части правобережья города на проспекте имени Исмоили Сомони, возле реки Душанбинка. Сегодня в зоопарке содержится 130 видов животных. Зоопарк Душанбе с 2007 года является членом Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕРАЗА) и поддерживает постоянную связь между зоопарками стран СНГ и Балтии, а также с Германией, Польшей, Чехией, Словакией, Болгарией.

Напомним, что в июне 2017 года активные жители столицы обратились с открытым письмом к мэру Душанбе Рустаму Эмомали с просьбой остановить негуманное уничтожение животных на улицах города. Отмечалось, что "чисткой" в ночное время занимаются коммунальные службы города.

По утверждению активистов, животные жестоко отстреливаются и избиваются до смерти дубинками и железными подручными средствами. Также активисты попросили Рустама Эмомали помочь решить вопрос о выделении участка под строительство приюта для бездомных животных.

Мэрия Душанбе откликнулась на обращение жителей столицы и сообщили, что председатель города Рустами Эмомали ознакомился с обращением и поручил соответствующим структурам, в том числе коммунальным службам города, изучить и рассмотреть в кратчайшие сроки вопрос решения данного вопроса.

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