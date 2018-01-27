Сегодня президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил телеграмму соболезнования президенту Республики Корея Мун Чжэ Ин в связи с гибелью людей при пожаре.

«Мы с чувством глубокой печали восприняли весть о гибели и тяжелом ранении большого количества граждан в результате пожара, возникшего в одной из больниц города Мирян Кореи. В связи с этой печальной трагедией выражаем наши искренние соболезнования и чувства сопереживания родным и близким погибших, всем пострадавшим желаем полного выздоровления», - говорится в телеграмме, опубликованной на официальном сайте главы государства.

Напомним, в результате пожара в больнице в Южной Корее погибли 33 человека, 80 пострадали, сообщает агентство Yonhap.

Возгорание возникло 26 января в 07:30 по местному времени на первом этаже городской больницы Седжон в 386 км к юго-востоку от Сеула. Пожар был потушен через 1 час 40 минут.

Всего в больнице в момент возгорания находились около двухсот человек.

Точные причины возникновения пожара на данный момент неизвестны, по предварительным данным, огонь вспыхнул в отделении неотложной помощи на первом этаже здания. Чтобы потушить его, пожарным потребовалось почти два часа.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин уже созвал экстренное правительственное совещание в связи с трагедией. Выжившие пациенты больницы в данный момент переведены в другие близлежащие госпитали.

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