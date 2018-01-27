Правительство Таджикистана выделило дополнительно 2,4 тыс. квот на работу для граждан КНР. Распоряжение об этом накануне подписал глава правительства Эмомали Рахмон, передает Радио Озоди.

Квота выделена для китайских специалистов и рабочих, которые будут работать на строительстве таджикского участка газопровода Туркменистан-Китай, сообщил Радио Озоди начальник управления миграции Министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана Моёншо Махмадбеков.

Протяженность газопровода Туркменистан-Китай по территории Таджикистана составит более 400 км, его намерены сдать в эксплуатацию в конце этого года. На территории Таджикистана трасса будет идти из Узбекистана, и проходить от Турсунзаде, Гиссара, Шахринава, через Рудаки, Вахдат, Файзабад, Нурабад, Рашт, Таджикабад и Джиргаталь – до границы Кыргызстана.

По газопроводу ежегодно из Туркменистана в Китай будет поставляться 25-30 млрд. куб. метров природного газа. Реализация проекта позволит привлечь более $3 млрд. прямых инвестиций Китая в экономику Таджикистана.

Моёншо Махмадбеков, начальник управления миграции Минтруда Таджикистана Фото Радио Озоди

По словам Моёншо Махмадбекова, правительство Таджикистана в этом году выделило 7,5 тыс. квот на работу в стране для иностранных граждан. Однако, по его словам и эта квота достанется гражданам Поднебесной.

На данный момент Китай инвестирует во все основные отрасли экономики Таджикистана, в то же время компании-инвесторы представляют различные предпринимательские структуры, в том числе госпредприятия, акционерные общества, частные предприятия Китая. В плане прямых инвестиций Китай больше инвестирует горнодобывающую промышленность: добычу золота, серебра и других металлов.

Условие Пекина при инвестировании проектов - обязательное участие китайских рабочих, говорит Моёншо Махмадбеков. Но, по его словам, Душанбе тоже ставит свои условия – иностранная компания взамен одного «своего» работника должна обеспечить работой и 9 граждан Таджикистана.

Ежегодно правительство Таджикистана выделяет для иностранных граждан несколько тысяч квот на работу, хотя фактически в стране работает до 12 тыс. граждан ближнего и дальнего зарубежья. Тысячи иностранных граждан работают согласно межгосударственным соглашениям в рамках различных инвестиционных проектов, реализуемых в Таджикистане.

По словам таджикского экономиста Содикджона Носирова, инвестируя различные проекты в Таджикистан, Китай перекладывает деньги из одного кармана в другой. «На средства, которые выделяет Поднебесная, китайские компании покупают технику и материалы китайского производства. Основную работу в реализации проектов выполняют китайские специалисты и рабочие. Таким образом, большая часть выделенных средств возвращаются в Китай. Таджикистан же остается в долгах, которые необходимо вернуть с процентами», говорит экономист.

Среднегодовой прирост прямых инвестиций Китая в Таджикистан за последние пять лет составил 55 процента. «Около половины поступающих в республику китайских прямых инвестиций направляются на разработку месторождений цветных металлов», говорится в опубликованном недавно докладе Евразийского банка развития «ЕАЭС и страны Евразийского континента: мониторинг и анализ прямых инвестиций – 2017».

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