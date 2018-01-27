Совместный таджикско-турецкий завод по сборке автобусов марки «AKIA» официально начнет работу в дни празднования Навруз на территории столичной махалли Гулбутта города Душанбе.

Об этом на пресс-конференции сегодня сообщил первый заместитель председателя города Душанбе Махмадсаид Зувайдзода.

По его словам, завод будет работать на основе подписанного договора о сотрудничестве между ГУП «Насби наклиети барки и дучарха» (Сборка троллейбусов и велосипедов) и турецкой компанией «AKIA».

В этом году в Душанбе привезут 100 таких автобусов Фото с сайта автосалона в Турции

В этом году в Душанбе поступят 100 новых пассажирских автобусов «AKIA» , которые были приобретены в Турции со стороны столичной мэрии.

Сборка большей части автобусов будет осуществлена в Таджикистане совместно таджикскими и турецкими специалистами.

Как отметил на встрече с журналистами заместитель мэра Душанбе по вопросам транспорта Курбон Саидзода, раннее турецкие специалисты прибыли в Душанбе и обучили 20 местных специалистов для работы на будущем предприятии.

По его словам, производственная мощность завода составит 250-300 автобусов в год.

Заместитель председателя города Курбон Саидзода Asia-Plus

Напомним, президент Эмомали Рахмон 15 февраля прошлого года на встрече с активом города дал ряд поручений и рекомендаций новому руководству Душанбе, в том числе и по улучшению деятельности общественного транспорта, сохранению порядка на автодорогах, повышению качества услуг пассажирского транспорта и устранению проблемы пробок на столичных дорогах

По информации «Душанбенаклиётхадамотрасон», каждый день на улицы города в среднем выезжает 3,3 тысячи микроавтобусов. Из 417 существующих автобусов на линиях работают 153, а из 116 троллейбусов - только 72.