Родители 18-летнего уроженца города Куляба Шодиджона Боева просят власти Таджикистана вернуть сына из Афганистана, сообщил журналистам прокурор Кулябского региона Хушвакт Машрабзода. Сообщается, что Шодиджон находится в одной из тренировочных баз ИГ в афганской провинции Нангархар.

Хушвакт Машрабзода отметил, что против Шодиджона Боева возбуждено уголовное дело по ст. 401 УК Таджикистана – «наемничество». «Мы выяснили, что Боев с 2016 года находился на территории России. В прошлом году он уехал в Турцию, оттуда перебрался в Иран. В декабре прошлого года он по фальшивым документам пересек ирано-афганскую границу и в настоящее время находится в провинции Нангархар», - сообщил журналистам прокурор Кулябского региона.

Фируза Марахимова, мать Шодиджона, сообщила, что ее сын со 2 декабря находится на территории Афганистана. По ее словам, Шодиджон работал в одном из ресторанов Москвы. «Он обещал 4 декабря вернуться домой, говорил, что как получит зарплату, так сразу же купить билет. Но оказывается, в это время он находился то ли в Турции, то ли в Иране».

Шодиджон во время короткого телефонного разговора сообщил матери, что 2 декабря эмиссары ИГ порвали его таджикский паспорт и помогли перебраться в Афганистан. «Последний раз Шодиджон нам звонил из Джалалабада. Он сказал, что раскаивается в содеянном, но не знает, как вернуться на родину. Шодиджон просил спасти его», - сказала Фируза Марахимова.

Хушвакт Машрабзода заявил, что если Шодиджон искренне раскаивается в содеянном, то может рассчитывать на помилование. В 2015 году в Таджикистане были приняты поправки в Уголовный кодекс, дающие властям возможность предоставлять помилование таджикским боевикам, добровольно отказавшимся от службы в иностранных военных группировках, вернувшимся домой и раскаявшимся в содеянном.

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