В Узбекистане экстренная и неотложная медицинская помощь для населения должна оказываться на бесплатной основе во всех медицинских организациях, независимо от их форм собственности, говорится в постановлении, подписанном Мирзияевым.

Сегодня в республике существует ряд серьезных проблем в этой сфере. Как правило, приезжающие на вызов бригады не обеспечены необходимыми лекарствами, что вынуждает родственников больного срочно бежать в аптеки и покупать препараты за собственный счет. Также до сих пор не решена проблема с несвоевременным прибытием скорых к больным.

Новый документ запрещает медицинским организациям отказывать в предоставлении экстренной и неотложной медицинской помощи лицам, находящимся в опасном для жизни или здоровья состоянии.

Кроме того, будет серьезно изменена и сама система. На базе станции скорой медицинской помощи Ташкента и станций региональных филиалов Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи создадут единые диспетчерские Сall-центры с круглосуточным телефонным номером экстренного вызова скорой по всей территории республики.

Не остался в стороне и финансовый вопрос – с 1 февраля 2018 года водители скорой будут получать доплату в размере 30% от тарифной ставки за выполнение дополнительно возложенных функций по переносу пациентов, при условии отсутствия должности санитара.

Напомним, что сегодня система экстренной медицинской помощи в Узбекистане включает в себя Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи и его региональные филиалы, отделения при районных и городских медицинских объединениях, станции скорой медицинской помощи и санитарную авиацию.

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