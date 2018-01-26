Таможенниками страны в бюджет в 2017 году было направлено чуть более 4,4 миллиардов сомони, что на 2,2 процента меньше запланированного объема.

«Основная причина невыполнения плана по сбору таможенных платежей в 2017 году связана с сокращением внешнеторгового оборота, в особенности снижением импорта налогооблагаемых товаров», - сообщил заместитель начальника Таможенной службы при правительстве РТ Азим Турсунзода 26 января на пресс-конференции в Душанбе.

Госбюджет Таджикистана недополучил в 2017 году свыше 80 миллионов сомони (более $9 млн.) в связи с невыполнением сбора таможенных платежей.

Внешнеторговый оборот республики, по данным таможенного ведомства, в прошлом году составил 3 миллиарда 758,3 миллионов долларов, что на 172,8 миллионов или на 4 процента меньше показателя 2016 года.

Импорт продукции в 2017 году осуществлен в размере 2 миллиарда 774,4 миллионов долларов. Это на 257,3 миллионов долларов (8 процентов) меньше объема 2016 года.

Он также подчеркнул налаживание в самой республике производства некоторых товаров, что привело к снижению потребностей в их завозе из других стран.

Турсунзода перечислил некоторые другие факторы, которые, по его словам, не позволили таможенникам выполнить план

В частности, в числе таких факторов он назвал сезонную деятельность контрольно-пропускного пункта «Кульма» на границе между Таджикистаном и Китаем (закрывается в зимний период), проблемы с транзитом товаров по территории Афганистана в связи с неспокойной политической обстановки в этой стране, контрабанду товаров и транспортных средств из Кыргызстана.

Отметим, что план по сбору таможенных платежей не выполняется уже три года подряд.

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