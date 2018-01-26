Таджикистан и Лига Арабских стран намерены создать совместный Деловой Совет, такое решение было принято по итогам встречи председателя Торгово-промышленной палаты РТ Шарифа Саид с генеральным секретарем Совета Арабской экономической группы Лиги Арабских Стран в Душанбе 23 января, сообщает портал ENT.tj.



На встрече обсуждена возможность участия представителей частного сектора Арабских стран в финансировании и участии в реализации гидроэнергетических проектов.



Г-н Мухаммед Мухаммед Ал Рабиа и доктор Ахмед Ал. Судаин подтвердили заинтересованность развивать взаимодействие с частным сектором Таджикистана.



Стороны намерены в ближайшем будущем подписать соглашения о создание Делового Совета между ТПП Таджикистана и Советом Арабской экономической группы Лиги Арабских Стран.