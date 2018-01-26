Катерина Тихонова, которую называют дочерью президента Владимира Путина, рассталась с Кириллом Шамаловым, пишет Bloomberg со ссылкой на несколько осведомленных источников.

Когда именно это произошло и состоялся ли развод официально, собеседники агентства не уточняют, пишет Медуза.

По данным Bloomberg, с разрывом отношений связана продажа акций нефтехимической компании «Сибур», принадлежавших Шамалову. Сделка состоялась в апреле 2017 года, владельцем более чем 20-процентной доли Шамалова стал миллиардер Леонид Михельсон, председатель совета директоров «Сибура».

Bloomberg отмечает, что, судя по данным его источников, Шамалов ничего не заработал на сделке, поскольку акции ему были проданы в качестве знака доверия со стороны семьи Владимира Путина.

Собеседник Bloomberg, близкий к Шамалову, заявил изданию на условиях анонимности, что связи между продажей акций «Сибура» и отношениями с Тихоновой нет. По сведениям этого источника, Шамалов вместе с отцом вкладывался в «Сибур», но инвестиция оказалась не слишком выгодной.

Официального подтверждения этим сведениям не поступало. В Кремле ранее отказывались комментировать сведения о том, что Катерина Тихонова является дочерью Путина.

Кирилл Шамалов — сын совладельца банка «Россия» Николая Шамалова, которого называют знакомым Владимира Путина. В 2014 году Шамалов стал владельцем более чем 20 процентов акций «Сибура», купив крупный пакет у Геннадия Тимченко.

В 2016 году Кирилл Шамалов вошел в рейтинг богатейших людей России по версии Forbes. Издание оценило его состояние в 1,3 миллиарда долларов и поместило на 74-е место в рейтинге самых богатых россиян.