25 января исполнилось 80 лет со дня рождения Владимира Высоцкого. Актер сыграл более 20 ролей в театре и столько же в кино, хотя на многие роли его не утверждали, часто по цензурным соображениям. Для большинства картин, в которых он снялся, Высоцкий написал песни и сам их исполнил. Кинокритик «Медузы» Антон Долин вспоминает лучшие кинороли Высоцкого.

«Я родом из детства». Капитан-танкист Володя

режиссер Виктор Туров, 1966 год

Первая по-настоящему заметная роль Высоцкого — не главная, впрочем, главных в этом фильме как таковых нет. Лирическая щемяще-нежная фреска о поколении конца войны, к которому принадлежал и сам Высоцкий; согласно опросам критиков, лучший белорусский фильм всех времен. Сценарий писал Геннадий Шпаликов, оператор — Александр Княжинский («Сталкер»). В картине звучат песни Высоцкого в его собственном («Братские могилы») и чужом («Штрафные батальоны») исполнении.

«Вертикаль». Радист Володя

режиссеры Станислав Говорухин и Борис Дуров, 1967 год

Фильм, прославивший Высоцкого на весь Советский Союз и ставший по-настоящему культовым. Дружба связала режиссера Говорухина и Высоцкого на долгие годы. Эта картина — своеобразный манифест романтических 1960-х и альпинистского эскапизма. Высоцкий исполняет в фильме пять песен, в том числе, легендарную «Песню о друге». Интересно, что его «соавтором» по саундтреку стала авангардистка София Губайдулина.

«Короткие встречи». Геолог Максим

режиссер Кира Муратова, 1967 год

Картина, в которой романтизированный образ вечно отсутствующего дома авантюриста и путешественника — героя Высоцкого — впервые подвергнут критическому анализу: его свободная жизнь и взгляды приводят к возникновению неожиданного любовного треугольника. Прорывной режиссерский дебют Муратовой, первая знаковая роль Нины Руслановой, потрясающая работа оператора Геннадия Карюка, а также закадровая музыка Олега Каравайчука. Собственные песни Высоцкого (в частности, «Песня-сказка про нечисть») в картине тоже звучат.

«Интервенция». Бродский, он же Мишель Воронов

режиссер Геннадий Полока, 1968 год

Условная театрально-музыкальная буффонада в брехтовском и мейерхольдовском духе по мотивам пьесы Льва Славина — о большевицком подполье в Одессе времен Гражданской войны. Роли главных подпольщиков играют Высоцкий и его товарищ по Театру на Таганке Валерий Золотухин. Картина была положена на полку и снята с нее только в 1987-м. Среди исполненных Высоцким песен — «Деревянные костюмы».

«Служили два товарища». Поручик Брусенцов

режиссер Евгений Карелов, 1968 год

Шедевр Карелова по блестящему сценарию Юлия Дунского и Валерия Фрида — о Гражданской войне и первом кинематографе молодой советской республики. Высоцкий играет редчайшего даже для кино 1960-х персонажа — романтического белогвардейца, которому публика сочувствует едва ли не больше, чем «положительным» героям-красноармейцам. Сцена убийства им коня и самоубийства — одна из самых знаменитых в кинематографе тех лет.

«Хозяин тайги». Бригадир Иван Рябой

режиссер Владимир Назаров, 1968 год

Советский детектив по повести и сценарию «деревенщика» Бориса Можаева: в тот же год была опубликована его повесть «Живой», а год спустя постановку по ней в Театре на Таганке запретила лично министр культуры СССР Екатерина Фурцева. Главные роли в «Живом» и «Хозяине тайги» играл один и тот же артист — Валерий Золотухин. А его друг Высоцкий сыграл в «Хозяине тайги» (первом из трех детективов про участкового Сережкина) бригадира, на которого падает подозрение в ограблении магазина.

«Опасные гастроли». Жорж Бенгальский

режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич, 1969 год

Вторая после «Интервенции» (но публика увидела ее первой) музыкально-приключенческая лента о революционном подполье в Одессе, снятая с участием Высоцкого. На роль шансонье Бенгальского, который, естественно, исполняет с экрана свои куплеты, Юнгвальд-Хилькевич с самого начала хотел пригласить Высоцкого, несмотря на сопротивление чиновников из Госкино. Картина стала хитом советского проката.

«Четвертый». Четвертый член экипажа

режиссер Александр Столпер, 1972 год

Предпоследний фильм заслуженного соцреалиста, ученика Эйзенштейна, создателя фильмов «Жди меня» и «Живые и мертвые» Александра Столпера — вновь на близкую ему военную тему. Высоцкий играет роль американского коммуниста, жертвующего собой ради спасения товарищей, а потом разоблачающего провокацию американских же спецслужб против СССР. Песен и музыки Высоцкого в картине нет.

«Плохой хороший человек». Зоолог фон Корен

режиссер Иосиф Хейфиц, 1973 год

Экранизация «Дуэли» Чехова автором знаменитой «Дамы с собачкой» Хейфицем. Высоцкий играет максималиста фон Корена, вознамерившегося избавить мир от воплощающего слабость и безвольность Лаевского (его сыграл Олег Даль). Песен Высоцкого нет и здесь, но на съемках фильма в Крыму он написал знаменитые «Черные бушлаты».

«Бегство мистера Мак-Кинли». Певец Билл Сигер

режиссер Михаил Швейцер, 1975 год

Не столько научная, сколько фантасмагорическая экранизация книги Леонида Леонова о путешествиях во времени, снятая Михаилом Швейцером с потрясающим актерским составом: Донатас Банионис, Алла Демидова, Борис Бабочкин, Леонид Куравлев и другие. Высоцкий был нарочно приглашен в фильм как исполнитель роли певца и автор песен. По заказу Швейцера он создал около десятка баллад, в финальный вариант картины вошли только две: «Баллада о манекенах» и «Баллада об уходе в рай».

«Сказ про то, как царь Петр арапа женил». Ганнибал

режиссер Александр Митта, 1976 год

Очень вольная и ироническая, чуть ли не сказочная интерпретация незаконченного пушкинского «Арапа Петра Великого», которого дописали уже работавшие с Высоцким Юлий Дунский и Валерий Фрид. Высоцкий, играющий здесь в актерском дуэте с Алексеем Петренко, написал специально для фильма песни, которые не были использованы по решению режиссера. Зато в картине звучит музыка Альфреда Шнитке.

«Место встречи изменить нельзя». Глеб Жеглов

режиссер Станислав Говорухин, 1979 год

Очевидно, самая известная роль Высоцкого в кино — опытный капитан милиции Жеглов, ищущий вместе с молодым идеалистом Володей Шараповым (Владимир Конкин) банду налетчиков «Черная кошка». Многие фразы из этого образцового советского «нуара» стали крылатыми, имя персонажа стало нарицательным, а Жеглов стал ролевой моделью для множества киногероев и реальных милиционеров вплоть до сегодняшнего дня.

«Маленькие трагедии». Дон Гуан

режиссер Михаил Швейцер, 1979

Трагическая и по-театральному яркая работа в телевизионной интерпретации драматургического шедевра Пушкина. В исполнении Высоцкого Гуан — страстный, увлекающийся, искренний человек, начисто лишенный цинизма и прагматизма. Герой, в которого влюблялись не только женщины Севильи, но и зрители фильма Швейцера.