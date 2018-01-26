11-месячный ребенок из Ферганы, у которого в теле обнаружили 16 стальных игл, жив. Об этом сообщило издание kun.uz, ссылаясь на Министерство здравоохранения Республики Узбекистан. В министерстве опровергли сообщения о смерти ребенка, появившиеся 24 января, пишет CA-NEWS.

Утверждается, что ситуация с младенцем изучается рабочей группой во главе с прокуратурой в Фергане.



В то же время ребенок находится в тяжелом состоянии, и врачи борются за его жизнь, отмечает издание.

Ранее директор института демократии и прав человека Сайера Ходжаева сообщила о смерти ребёнка, которому извлекли из тела 13 игл.



В ходе операции, которая длилась девять часов из тела малыша извлекли 13 игл, оставшиеся медики планировали удалить в ходе следующего хирургического вмешательства.

Заведующий детским отделением РНЦЭМП профессор Хабибулла Акимов уверен, что ребенок не мог сам проглотить 16 иголок, так как рентген показал, что иглы находились в разных местах тела.

По его словам, "иглы были намеренно воткнуты в ребёнка извне".