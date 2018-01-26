Суд города Худжанда приговорил двух медиков, обвиняемых в смерти актрисы и главного балетмейстера театра имени Камоли Худжанди Саодат Саломовой – дочери Народной артистки Таджикистана Сайрам Исоевой, к трем годам лишения свободы.

Осуждены врач Согдийского областного центра борьбы с туберкулезом Хотам Отамбоев и лаборантка городского тубцентра Мехри Юсупова.

Напомним, Саодат Саломова скончалась от кровоизлияния в мозг в Центре борьбы с туберкулезом 1 апреля прошлого года в возрасте 50 лет.

Дилафруз Самадова, адвокат семьи Саодат Саломовой, сообщила «АП», что врач Отамбоев и лаборантка Юсупова признаны виновными по статье 129 (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником) УК РТ.

«Материалы по другим нарушениям, выявленным в ходе судебного процесса, направлены для принятия мер в Управление здравоохранения области», - сообщила адвокат.

Ранее Дилафруз Самадова сообщала «АП», что родные скончавшейся актрисы считают медиков виновными в ее смерти: консилиум врачей установил, что Саодат Саломова ушла из жизни из-за неправильно поставленного диагноза.

“19 марта прошлого года ее в тяжелом состоянии привезли в Худжандскую городскую больницу. У нее была температура. Были взяты анализы, которые были направлены в Центр борьбы с туберкулезом города Худжанд. На основании результата этих анализов врач поставил диагноз Саодат Саломовой - туберкулез легких, туберкулема мозга. С этим диагнозом ее перевели в областной центр по борьбе с туберкулезом в тяжелом состоянии. Там ее лечили 10 дней от этого диагноза, но ее состояние с каждым днем ухудшалось, и 1 апреля женщина скончалась", - рассказала ранее Самадова.

По ее словам, после смерти судмедэкспертиза установила, что Саодат Саломова "не страдала данным заболеванием, от которого ее так усердно лечили, прописав сильнейшие противотуберкулезные препараты".

Было возбуждено дело, следствие выявило, что проба слюны Саломой, взятая 20 марта 2017 года в лаборатории Центра борьбы с туберкулезом города Худжанд, в которой якобы обнаружили туберкулёз, на самом деле не принадлежала Саломовой.

"Лаборанты либо перепутали пробирки, либо заменили их умышленно", - отметила Самадова.

"По делу проходит врач Центра борьбы с туберкулезом Согдийской области Хотам Отамбоев и лаборантка городского центра туберкулеза Мехри Юсупова. Первый знал, что Саломова не страдает туберкулезом, потому что 28 марта, когда она уже находилась в его центре, был сделан повторный анализ, показавший отсутствие признаков туберкулёза. Однако он продолжал исполнять решение консилиума врачей, который утвердил этот диагноз, и продолжал утверждать вплоть до самой смерти актрисы", - подчеркнула адвокат.

Адвокат до сих пор пытается выяснить, почему к ответу привлечен лишь Отамбоев, который всего лишь исполнял решение целого консилиума врачей, которые к ответу за неверно поставленный диагноз так и не привлечены.

"Они знали, что у нее нет туберкулеза, но продолжали давать ей лекарства от несуществующей болезни", - заявила адвокат семьи Самадова.

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