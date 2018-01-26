Министерство внутренних дел Таджикистана просит граждан страны оказать содействие милиции в установлении личности мужчины, который был обнаружен повешенным на дереве в кишлаке Файзбахш Дангары 16 января сотрудниками милиции ОМВД Дангаринского района.

Погибшего можно опознать по ФОТО вот здесь.

Как сообщил «АП» пресс-секретарь МВД РТ Умарджони Эмомали, труп уже 9 дней находится в морге, и МВД неоднократно сообщало об этом, размещая объявления на своем сайте, однако никто из близких и родственников погибшего пока не нашёлся.

МВД просит граждан оказать содействие органам внутренних дел в установлении личности погибшего, и при наличии какой-либо информации сообщить по телефону доверия Министра внутренних дел по номеру 221-21-21, или в дежурную части ОМВД Дангаринского района: (83312) 2-14-60, 900 16 37 54, 905 77 97 97, 884-88-90-91.ОМВД Б.Гафуровского района по телефону (83442)-3-22-35, 92-888-06-71.