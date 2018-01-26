Национальный провайдер «Точиктелеком» будет распределять интернет трафик между таджикскими провайдерами и мобильными компаниями. По опыту других стран.

Генеральный директор национального оператора связи «Точиктелеком» Музаффар Химматов заявил сегодня журналистам, что такие правила действуют, к примеру, в соседних Кыргызстане и Узбекистане.

"Кыргызтелеком" и "Узтелеком" продает интернет провайдерам. А мы не уступаем соседним странам в технических возможностях. И у "Точиктелекома" есть возможность для закупки интернета, и его последующего распределения", - отметил Химматов.

По его словам, национальный провайдер уже начал закупать интернет у соседей, и будет распределять его между провайдерами. «Тест уже пройден, а подробности мы сообщим позднее», - отметил Химматов.

На вопрос журналистов, не противоречат ли данные нововведения законодательству о конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках, Химматов дал отрицательный ответ.

«Нет. Все эти шаги - в рамках законодательства», - заявил он, не уточнив, какой именно закон имел ввиду.

Он также не стал комментировать, по какой цене будет «отпускаться» интернет трафик остальным провайдерам Таджикистана.

«Сейчас мы ведем с ними переговоры, есть договоренности, но контракты еще не заключены», - отметил он.

При этом, гендиректор национального провайдера добавил, что с 1 ноября 2017 года «Точиктелеком» снизил стоимость интернета для своих абонентов на 20 процентов. К примеру, безлимитный тариф стоил ранее 150 сомони, а сейчас провайдер предоставляет его по 120 сомони.

Следует отметить, что ранее таджикиские провайдеры и мобильные операторы самостоятельно покупали интернет в соседних странах.

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