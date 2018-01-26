Звезда таджикской эстрады Шабнами Сурайё отвергает обвинения Налогового комитета Таджикистана в укрывательстве доходов и неуплате налогов.

Налоговый комитет Таджикистана на днях олпубликовал в своей ведомственной газете "Бочу хиродж" заявление о том, что многие таджикские певцы, музыканты и танцовщицы выступают на свадьбах и вечеринках, а также дают сольные концерты без патента. В прошлом многие из них получали патенты, но потом решили, что в нем нет необходимости, отмечают налоговики.

С 1 января 2013 года, согласно Налоговому кодексу РТ, представители отечественного шоу-бизнеса должны платить в бюджет государства 540 сомони ежемесячно вне зависимости от размера дохода. Такова стоимость патента. Раньше размер налога артистов определялся по их доходам. Но, как отмечается в материале Налогового комитета, некоторые артисты укрывали свои реальные заработки, поэтому позже специально для них был введен патент.

Фото с сайта Радио "Озоди"

Сейчас артисты могут платить налоги по одной из двух схем на свое усмотрение: по патенту, уплачивая фиксированный налог в 540 сомони, или по свидетельству об индивидуальной предпринимательской деятельности, отчисляя 4% от своего месячного дохода.

В «черном списке» Налогового комитета, который был опубликован в ведомственной газете «Бочу хиродж», – 102 артиста. Среди нарушителей - звезды таджикской эстрады Шабнами Сурайё, Мехрнигори Рустам, Суруш Холов, Пенджи Анаев, Сафаргул Юсуфова, Сарвиноз Юсуфи, Фахриддини Малик и многие другие.

Сама Шабнам отказалась от интервью, но родные певицы сообщили Радио «Озоди», что звезда никогда не уклонялась от уплаты налогов и предоставили копии патента и квитанции об уплате налогов. Последний раз певица 12 января этого года платила налог на сумму 1520 сомони. По словам родных, Шабнам 9 декабря 2013 года получила патент, который действителен и по сей день.

Садриддин Наджмиддин также отвергает обвинение Налогового комитета Таджикистана. «Последние два года мои концерты проходят за пределами Таджикистана. Я сейчас живу в другой стране, где плачу налоги. Бывает, что приезжаю на родину на короткое время, тогда я приобретаю патент и выступаю на свадьбах или других мероприятиях. И конечно, плачу налоги», сказал известный певец в телефонной беседе с Радио «Озоди».

Ранее известный таджикский певец Нобовар Чаноров также выразил удивление обвинениями Налогового комитета Таджикистана относительно причисления его к злостным неплательщикам налогов.

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