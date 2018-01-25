Страна: США

Жанр: фантастика, боевик, триллер

Режиссер: Уэс Болл

Актеры: Уолтон Гоггинс, Кая Скоделарио, Дилан О’Брайен, Натали Эммануэль, Кэтрин МакНамара, Томас Сэнгстер, Роза Салазар, Эйдан Гиллен, Патришия Кларксон, Джанкарло Эспозито

Уже в прокате в Душанбе: смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз»

Забронировать билеты можно по телефонам ‎2350025, ‎988885801.

Томас возглавляет отряд выживших глейдеров, чтобы выполнить последнюю и самую опасную миссию. Ради спасения своих друзей они должны проникнуть в легендарный Последний город, смертоносный лабиринт, контролируемый ПОРОКом. Каждый, кто выживет там, наконец-то получит ответы на все вопросы, которые мучили глейдеров с момента попадания в лабиринт.