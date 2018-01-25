Церемония награждения победителей фотоконкурса, посвященного вопросам изменения климата в Центральной Азии, состоялась в Алматы 24 января в рамках двухдневной Центрально-Азиатской Конференции по вопросам изменения климата.

В конкурсе приняли участие не только фотографы-профессионалы, но и люди самых разных профессий из разных уголков региона, которые неравнодушны к проблемам окружающей среды.

Всего было прислано более 300 работ, из которых отобрано 156 соответствующих всем критериям конкурса.

Номинанты были обвялены в трех категориях: «Роль женщины в устойчивом использовании природных ресурсов в условиях изменяющегося климата», «Роль женщины в устойчивом использовании природных ресурсов в условиях изменяющегося климата», «Воздействие изменения климата на благосостояние населения сельских районов Центральной Азии».

Первое место в категории «Роль женщины в устойчивом использовании природных ресурсов в условиях изменяющегося климата» и фотокамера в подарок достались таджикскому фотографу-документалисту Дидору Садуллоеву.

1 место, Дидор Садуллоев, Таджикистан. «Чёрный хлеб» 1 /10 Победители в категории «Роль женщины в устойчивом использовании природных ресурсов в условиях изменяющегося климата»

Фотография, за которую Садуллоев получил первое место, была снята в Айни. На ней изображена Сайёра, которая вот уже 45 лет работает на местной шахте. Она вручную копает уголь на глубине 100 метров и вытаскивает в мешке по 30 кг угля.

"У Сайёры свой участок на шахте, который остался после смерти мужа, - рассказывает Дидор. – Её муж погиб 5 лет тому назад и все эти годы она единственный кормилец в семье".

За день Сайёра поднимает на поверхность по 6 мешков угля, которые относит в соседний кишлак и продаёт за 25 сомони (3$). И так каждый день, до последних дней зимы. Летом она работает пастухом, чтобы прокормить детей...

Отметим, что еще один уроженец Таджикистана выиграл третье место в номинации «Последствия изменения климата на состояние ледников и водных ресурсов в Центральной Азии». Им стал Геннадий Ратушенко.