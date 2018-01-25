В Петербурге на 68-м году жизни умерла Народная артистка России Людмила Сенчина. Людмила Сенчина скончалась в больнице после продолжительной болезни. Ее не стало 25 января в 8.30 утра, сообщает "Российская газета".

Людмила Сенчина полтора года боролась с тяжелой болезнью. О плохом самочувствии Людмилы Сенчиной не знали даже самые преданные поклонники. Певица до последнего выступала и вела концерты.

Людмилу Сенчину называли "Золушкой советской эстрады". Она родилась на Украине, переехала в Ленинград сразу после окончания школы, отучилась в Музыкальном училище имени Римского-Корсакова и устроилась в театр Музыкальной комедии.

Ее хрустальный голос покорил ленинградцев. Но советские граждане узнали о Людмиле Сенчиной в 1970-м году, когда на "Голубом огоньке" она исполнила песню "Золушка". Впоследствии Людмила Сенчина часто выступала на телевидении, она пела, вела программы, неоднократно становилась лауреатом конкурса "Песня года".

Также Людмила Сенчина снималась в кино. Зрители запомнили ее роли Ларисы Павловны в "Волшебной силе", Павлинки в картине "После ярмарки" и Жюли Прудом в "Вооружен и очень опасен".

Жизнь Людмилы Сенчиной была неразрывно связана с Петербургом.Она принимала участие во всех знаковых события города, планировалось ее выступление и на мероприятиях, посвященных прорыву блокады. Поклонники Людмилы Сенчиной высказывают соболезнования в социальных сетях, говорят, что без нее город осиротел.