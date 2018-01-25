Сотрудниками органов внутренних дел Таджикистана на севере страны на территории города Исфара конфисковано 29 кг ртути, завезенной в страну контрабандным путем из Кыргызстана.

Об этом сообщает официальный сайт МВ Д Таджикистана.

Высокотоксичное вещество было завезено в Таджикистан для дальнейшей реализации на черном рынке по цене 1 тыс. долларов США за один кг гражданином Кыргызстана.

По факту причастности к завозу в страну ртути задержаны двое жителей Бободжонгафуровского района, сообщает МВД.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, предпринимаются меры для установления личности гражданина Кыргызстана.

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