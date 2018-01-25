Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве РТ на основе данных Агентства по гидрометеорологии страны, сообщает об ухудшении погодных условий на территории республики с 27 января по 1 февраля 2018 года.

В КЧС сообщили, что в эти дни в стране понизится температура до минусовой отметки, в долинах ожидается снег и в горных массивах обильный снегопад, на автодорогах возможно возникновение снежного наката, особенно на перевалах.

В большинстве высокогорных регионов, по прогнозам синоптиков, ожидаются сильный ветер, а местами и ледяной дождь.

В этой связи Комитет просит граждан и гостей страны строго соблюдать правила пожарной безопасности при использовании электрообогревателей, экономить электроэнергию, соблюдать правила дорожного движения.

Также в целях безопасности движения по горным дорогам и перевалам КЧС рекомендует водителям проверить исправность автомобиля, заменить автошины на зимние, большегрузные автомобили укомплектовать цепями противоскольжения, паяльными лампами, утеплителями капота и решетки радиатора, а так же проверить исправность отопительных систем и др.

Тем, кто не успел подготовить автомобиль с учётом погоды, КЧС рекомендует воздержаться от поездок, а также ограничить движение в темное время суток.

Кроме этого, тех граждан, которые обогревают свое жилье печами, Комитет просит интенсивно и длительно не топить печи и дает свои рекомендации, в частности, не растапливать печь бензином, керосином или другими легковоспламеняющимися жидкостями.

Также, КЧС еще раз настоятельно просит граждан в эти дни воздержаться от проведения сельскохозяйственных работ, выпаса скота, заготовки дров и охоты в горных местностях.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus