Хоким (глава) Ферганской области Узбекистана Шухрат Ганиев в ходе совещания подверг резкой критике жителей Ташлакского района, погибших при пожаре в автобусе, и пообещал лишить жителей всего района права совершения хаджа. Об этом сообщает ИА "Фергана".

«Неужели на заработки будут продолжать ехать парни в возрасте 20-22 лет? Что говорят об этом их родители? Они что, глухие?» — поинтересовался хоким. Он заявил, что за поведением молодежи должна была следить махалля (местные власти). Ганиев заключил: «Никто не поедет в хадж из Ташлака! Никто! Всех исключить!» В своем выступлении он использовал нецензурные эпитеты.

Автобус, перевозивший узбекских трудовых мигрантов в Россию, сгорел на территории Казахстана 18 января. Выжить удалось лишь пятерым из 57 людей, находившихся в автобусе (в том числе двум водителям-казахстанцам). Погибли 52 жителя Узбекистана, в том числе 16 человек из Ташлакского района. Владелец автобуса не имел лицензии на перевозки, автобус в последний раз проходил техосмотр в 2015 году. Именно нерегулярные автобусы из-за дешевизны являются самым популярным транспортным средством у трудовых мигрантов.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что случившееся свидетельствует об отсутствии условий для трудоустройства внутри страны. «Люди вынуждены искать работу в других странах из-за того, что мы не создали для них условий», — констатировал президент. Его предшественник на посту главы государства Ислам Каримов отзывался о трудовых мигрантах совершенно иначе. Он называл их ленивыми и заявлял, что ехать подметать улицы в Москву — отвратительно.

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