В отношении двух таджикских пограничников, которые открыли огонь 7 января в сторону рыбаков в Канибадаме, по факту превышения служебных полномочий возбуждено уголовное дело.

Об этом сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос «АП», сообщил заместитель Генпрокурора Таджикистана, главный военный прокурор страны Сафарали Мирзозода.

Он подчеркнул, что расследованием уголовного дела по данному вопросу занимаются прокуратура города Канибадам и Военная прокуратура гарнизона Согда.

При этом главный военный прокурор страны заявил, что согласно официальной статистике в 2017 году в Вооруженных силах Таджикистана по сравнению с 2016 годом уровень совершения преступлений снизился на 10 процентов.

Напомним, 7 января поездка на рыбалку 4 жителей поселка Гулистон джамоата Кулканд города Исфары в Канибадам завершилась трагически: их обстреляли военные. Один погиб, другой находится в тяжелом состоянии.

По словам супруги раненного, военные начали предъявлять претензии мужчинам, заявив, что те не имели права здесь рыбачить. Жители Исфары, в свою очередь, ответили, что местность на запретная, и рыбалкой тут занимаются многие. Затем наши мужчины сели в машину и поехали. В это время военные открыли по ним огонь. В результате пулевые ранения в голову получили двое их них. По словам женщины, в ту же ночь раненых отвезли в больницу Канибадама и на следующий день сделали им операцию. Однако один из них, так и не приходя в сознание, скончался. Другой раненный до сих пор находится в отделении реанимации больницы Канибадама.

По данным ГКНБ, пограничники хотели выяснить цель пребывания гражданских лиц в непосредственной близости от линии границы. «Пограннаряд попытался установить личность и выяснить цель пребывания гражданских лиц в непосредственной близости от линии границы, однако водитель автомашины по неизвестным причинам резко двинулся с места и попытался скрыться, при этом совершив наезд на одного из военнослужащих», - говорится в сообщении пресс-службы. По данным пресс-центра, наряд, согласно уставу, произвёл предупредительный выстрел в воздух, на что водитель автомашины не отреагировал. Затем пограничники вынужденно произвели ещё два выстрела в след автомашины.

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