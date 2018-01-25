The Tajik law enforcement authorities expect increase in drug smuggling out of Afghanistan this year.
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