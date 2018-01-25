Губернатор иранского остана (провинции) Мазендеран Забихолла Закери (Zabihollah Zakeri) призвал местных мулл, чтобы они по пятницам во время своих проповедей упоминали о проблемах с водой и молились об увеличении дождей, сообщает ИА "Фергана".

С помощью пятничных молитв (у иранских мусульман-шиитов, как и у других мусульман, наиболее важной считается пятничная молитва) в прикаспийских областях решили бороться с нехваткой осадков. Как сообщает иранское издание Iran-daily, в стране наблюдается самый «сухой» за последние 50 лет сезон.

Несмотря на то, что уже прошла половина зимы, в горах над иранской столицей Тегераном, которые обычно в это время года полностью покрыты снегом, снежный покров чрезвычайно мал. В долине, где расположен сам город, прошел лишь незначительный дождь.

В ряде останов Ирана нарастают проблемы с водоснабжением. В нескольких крупных городах страны местным властям уже пришлось задуматься о введении ограничений на потребление воды. По словам управляющего директора Иранской национальной водно-канализационной инжиниринговой компании Хамидрезы Джанбаза (Hamidreza Janbaz), в прошлом году более 540 городов были близки к тому, чтобы столкнуться с серьезными проблемами в сфере водоснабжения. Ситуация в наступившем году ему видится в еще более худшем свете.

«День за днем проблемы в водном секторе нарастают, на них влияют и изменение климата, из-за которого сокращается количество осадков, и рост населения. В нынешней ситуации невозможно решить нарастающие проблемы с помощью уже существующего комплекса средств», — сказал он.

В остане Хузистан, например, количество осадков сократилось на 30-80 процентов. Хотя когда-то земли этой области были частью древнего царства Элам, известного обильными сельскохозяйственными культурами, в том числе сахарным тростником, от местного названия которого и получил свое имя регион.

В соседнем остане Южный Хорасан уже проводятся молитвы «о дожде». Там за 2017 год выпал лишь 81 процент от количества осадков, выпавших в 2016 году. Для этого сельскохозяйственного региона проблема нехватки воды может привезти к серьезнейшим последствиям.

Несколько лет назад в Иране даже обсуждалась возможность закупки воды в Таджикистане. Об этом, в частности, заявлял тогдашний министр энергетики Хамид Читчян. В 2014 году из-за засушливого сезона власти обсуждали возможность законодательного ограничения потребления воды и предлагали повысить цены на нее для жителей Тегерана. В среднем житель иранской столицы использует 325 литров воды в день (для сравнения, в США норма составляет около 575 литров, в Европе — 250 литров).

Стоит отметить, что у Ирана уже есть опыт введения квот на воду — такие меры принимались в прошлые годы после засушливых летних месяцев. Например, в летние месяцы 2008 года из-за засухи в некоторых городах и селах страны были введены ограничения подачи воды.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus