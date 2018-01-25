Агентство по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при правительстве Республики Таджикистан стало более доступным для связи с населением и выступило с инициативой создания общественного контроля на потребительском рынке страны.

Теперь таджикистанцы могут снимать на мобильные телефоны или на другие технические средства различные нарушения или недостатки в торговых точках, реализацию некачественного товара, нарушения торговли и отправлять фото и видео непосредственно в «Таджикстандарт», сообщили «АП» в пресс-службе агентства.

По данным источника, в социальной сети Facebook (fb.me/tojikstandart), в мобильном приложение для обмена фотографиями и видеозаписями Instagram (www.Instagram.com/standard.tj) и мессенджере Viber (по номеру +992 98-850-22-22) каждый потребитель Таджикистана может беспрепятственно обращаться с жалобами на некачественную продукцию, реализуемую на рынках и в магазинах.

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