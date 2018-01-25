Власти Турции арестовали выходца из Ирака Кефаха Башира Хусейна (Kefah Basheer Hussain), назвавшего себя «эмиром здравоохранения» ИГИЛ. Об этом пишет ИА "Фергана" со ссылкой на турецкиу СМИ.

Хусейн сообщил, что в 2004 году был одним из основателей группы «Тавхид и джихад» в Ираке, потом действовал в рядах «Аль-Каиды» и являлся одним из основателей ИГИЛ, где отвечал за вопросы, связанные с здравоохранением. Со слов Хусейна, ему подчинялись шесть-семь руководителей террористической организации.

В ходе допроса он также сообщил о сотрудничестве между отрядами народной самообороны курдов (YPG, Анкара считает их террористическими) и членами ИГИЛ, с которыми те четыре месяца назад, со слов Хусейна, добивались соглашения о прекращении огня. Отряды самообороны, как сообщил «эмир», предоставили безопасный проход членам ИГ с семьями через занятые ими территории в сирийский Дейр-эз-Зор.

Хусейн оказался в числе 14 задержанных по подозрению в связях с ИГИЛ (семь человек – выходцы из Алжира, двое – из Сирии, еще двое – из Ирака, по одному – из Нидерландов, Марокко и Египта). Операцию провело Управление полиции юго-восточной провинции Шанлыурфа, получив оперативную информацию о том, что из Сирии в Турцию при содействии курдских боевиков попала группа террористов. Имена двоих из них значились в «Красном бюллетене» Интерпола.

В Турции регулярно задерживают подозреваемых в связях с «Исламским государством», так как в последние годы эта страна стала основным транзитным пунктом для тех, кто хочет присоединиться к боевикам. Анкара заявляет, что террористы проникают на ее территорию из Сирии, и что им в этом помогают курдские боевики. 20 января Генеральный штаб ВС Турции официально объявил о начале военной операции «Оливковая ветвь» против вооруженных курдских формирований в Африне. Комментируя ее, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна намерена очистить от террористов всю свою границу с Сирией.

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