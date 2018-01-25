Британское издание The Telegraph опубликовало карту мировой религиозности, передает CA-News.

Как отмечает издание, рейтинг основан на данных опросов WIN/Gallup International за 2008, 2009 и 2015 годы. В опросах респонденты отвечали, считают ли они себя религиозными.

Согласно данным, страны Центральной Азии расположились в рейтинге следующим образом: в Таджикистане – 85% населения являются верующими, Туркменистан – 80%, Кыргызстан – 72%, Казахстан – 64% и на последнем месте Узбекистан – с 51%, считающих себя верующими.

Страны на карте окрашены в разные цвета в зависимости от того, какой процент населения является верующим. Желтым отмечены места с самым низким уровнем религиозности. А далее по возрастающей — до темно-синего.

Наиболее набожными регионами в мире, по результатам опросов, оказались Африка и Ближний Восток.

В пятерку самых религиозных стран попали: Эфиопия, Малави, Нигерия, Шри-Ланка и Йемен.

Среди стран Европы на первом месте оказалась Польша - 86% верующих, в Украине, к примеру, - 73%, в России - 70%, в Латвии - 40%, Литве - 42%.

В список наименее верующих стран вошли Китай (7%), Япония (13%), Эстония (16%), Швеция (19%), Норвегия (21%) и Чехия (23%).

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