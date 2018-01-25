Известный таджикский певец Нобовар Чаноров возмущен обвинениями Налогового комитета Таджикистана относительно причисления его к злостным неплательщикам налогов.

Как сообщил «АП» певец, он своевременно, ежемесячно и в полном объеме вносит оплату за патент для осуществления своей деятельности.

Квитанция об уплате налогов Asia-Plus

«Мне неприятно, что меня причисляют к злостным неплательщикам. Я всегда вовремя оплачиваю свой патент. Последний раз оплатил 26 декабря прошлого года. Очередной - за январь этого года, оплачу в ближайшие два дня. Соответственно, никакой налоговой задолженности не имею», - добавил он.

Напомним, в публикации от 18 января этого года в профильной газете Налогового комитета «Бочу хироч» Нобовар Чаноров наряду с еще 102 другими певцами обвиняется в уклонение от уплаты налогов. В материале отмечается, что большинство артистов под предлогом того, что действуют в государственных культурных учреждениях, управляют отдельными культурными группами и на постоянной основе участвуют в государственных мероприятиях, воздерживаются от приобретения предпринимательских документов, налаживая свою деятельность без регистрации в налоговых органах.

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