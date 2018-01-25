Давлатшо Гулмахмадзода глава Хатлонской области считает, что железнодорожное сообщение Амузанг-Курган-тюбе играет ключевую роль для развития экономики региона.

По его словам, транспортные коридоры по которым в последнее время экспортируются товары из Хатлонской области, требуют больших расходов.

«Хатлонская области производит, в основном, сельхозпродукты, которые экспортируются за пределы страны в последние годы через станции города Турсунзаде или Согдийский области. По этим же коридорам импортируются строительные материалы, ГСМ и другие товары. Осуществление перевозок по этим линиям требует больше расхода», - отметил он.

По его словам, если откроется железнодорожное сообщение Амузанг-Курган-тюбе это даст возможность нашим предпринимателям и производителям с малыми затратами экспортировать свои продукты и импортировать товары для нужд народного хозяйства области.

«Мы очень рады, что отношения между двумя странами налаживаются, и в ближайшем будущем этот железнодорожный путь откроется», - добавил глава Хатлона.

Напомним, юг Таджикистана был оторван от внешнего железнодорожного сообщения в ноябре 2011 года. Узбекистан приостановил движение всех поездов через железнодорожный перегон Галаба-Амузанг, который является участком дороги, ведущим в Хатлонскую область Таджикистана. Узбекские железнодорожники тогда заявили, что на данном перегоне произошел взрыв, в результате которого разрушены несущие опоры железнодорожного моста.

Позже, весной 2012 года, Узбекистан без каких-либо предупреждений приступил к демонтажу железнодорожных путей по направлению Хатлонской области.

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