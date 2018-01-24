Ректор Таджикского технического университета Хайдар Одиназода выразил претензии ответственным лицам, которые направляют студентов в его вуз по квотам. В большинстве случаев уровень этих студентов не отвечают требованиям, считает он.

"В прошлом году руководство ТТУ исключило из университета двух студентов-квотников, которые прогуливали уроки в течение долгого времени. Для нас важно качество знаний обучающихся, а не их количество", - заявил он на пресс-конференции 24 января в Душанбе.

Одиназода удивлен тем, что при выделении квот не учитываются требования местного рынка, так как квотников после окончания вуза должен трудоустроить тот район или город, который подал заявку.

«Например, зачем студенту из Ишкашима нужно выделять квоту на обучение по специальности технология и оборудование производства хлопкового волокна, я не знаю», - вопрошает ректор ТТУ.

"У меня в кабинете лежит папка, где собраны документы выпускников, которые обучались в ТТУ согласно квотам, и им было отказано в трудоустройстве в тех районах, которые их направили на обучение в свое время", - отметил он.

В 2017 году, по словам Одиназода, по требованиям рынка были открыты 9 новых специальностей – на факультете энергетики: "Автоматизация электрических двигателей промышленного и транспортного оборудования", "Тепловые электростанции"; на факультете менеджмента и транспортных коммуникаций - "Экономика и организация производства (авиационный транспорт)"; на факультете строительства и архитектуры – "Строительство и эксплуатация гидроэлектростанций"; на факультете информационно-коммуникационных технологий - "Информационные технологии и управление в технических системах и безопасность автоматизированных систем обработки информации"; на факультете инновационных технологий – "Обработка и эксплуатация нефтегазовых месторождений и производственное оборудование для переработки нефти и нефтехимического производства".

В настоящее время в ТТУ обучаются более 9 тысяч студентов, из которых более 52% поступили в вуз на договорной основе.

Хайдар Одиназода заверил, что цены на договорное обучение в этом году в ТТУ повышены не будут.

В числе достижений ректор отметил повышение зарплаты преподавателей вуза.

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