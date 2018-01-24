Программа «Вести» на телеканале Россия причислила посла Украины в Таджикистане и Афганистане Виктора Никитюка к погибшим при теракте в Кабуле 20 января при захвате отеля Intercontinental. Тогда при теракте погибли семь украинцев.

Как сообщается на сайте телепрограммы Вести, 20 января экстремисты захватили отель Intercontinental. Жертвами атаки стали 43 человека, спасены 126 человек, в том числе 41 иностранец.

"Среди погибших — семеро украинцев, включая посла Украины в Афганистане и Таджикистане Виктора Никитюка", - написало издание в подводке к новости об ееще одном теракте в Афганистане: в Джелалабаде взорвали автомобиль правозащитной организации "Спасем детей" (Save the children), пострадало 11 человек.

Скриншот страницы официального сайта программы Вести.ру

Между тем, посол Украины в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк находится в полном здравии в Душанбе.

«Я даже еще не читал сообщения, в которых меня похоронили», - сказал Никитюк в интервью «АП».

По словам дипломата, в момент атаки на отель в Кабуле он находился в Душанбе.

По данным украинского дипломата, в той атаке действительно погибли семь граждан Украины: все они работали в афганской авиакомпании.

Напомним, атака на Intercontinental в Кабуле произошла вечером 20 января. Шестеро вооруженных людей ворвались в отель, убили некоторых постояльцев гостиницы и взяли в заложники остальных. Операция по освобождению продолжалась около 17 часов. Из отеля были эвакуированы 150 человек. Среди террористов погибли пять человек. Ответственность за атаку на себя взял Талибан.

Тем не менее, правоохранительные органы Афганистана считают, что за ней стоит «Сеть Хаккани» — дружественная Талибану афганская террористическая группировка, пишет Reuters.

Талибан атаковал отель Intercontinental в Кабуле уже во второй раз. Первая атака произошла в июне 2011 года, когда в результате взрыва террориста-смертника в отеле погиб 21 человек.

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