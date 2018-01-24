Министерство иностранных дел Республики Таджикистан рекомендует гражданам Таджикистана воздержаться от наземных поездок по территории Казахстана до улучшения погодных условий в этой стране. Об этом сообщается на сайте МИД РТ.

«В связи с введением чрезвычайной ситуации в ряде районов Республики Казахстан по причине резкого похолодания, мы рекомендуем воздержаться от наземных поездок по территории Республики Казахстан, до улучшения погодных условий», - говорится в сообщении таджикского внешнеполитического ведомства.

Тем временем, "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение из-за ожидаемого резкого похолодания до минус 45 градусов, передает Tengrinews.kz.

В связи с прохождением по территории Казахстана Арктического антициклона в ряде областей объявлено штормовое предупреждение из-за прогнозируемых очень сильных морозов.

В период 22-26 января в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях ожидается сильный мороз, ночью -35...-40 градусов, 24-26 января местами очень сильный мороз -45 градусов, днем -27...-32, местами -35 градусов. В период 22-26 января в Костанайской области ожидается сильный мороз, ночью -33...-38 градусов, днем -20...-25 градусов.

В Астане: в период 23-26 января ожидается сильный мороз, ночью -35...-40, днем -27...-32 градусов.

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